Vil ha ambulansejetfly stasjonert i Tromsø

Det kan en lese i forslag til resolusjon fra Troms Frp om ambulansejetfly under landsmøtet til Frp denne helgen.

Økt aktivitet i Arktis og rundt Norges mest strategiske ytterpunkt, Svalbard, er en ønsket utvikling og åpner mange muligheter men gir også nasjonale utfordringer.

Norges suverenitet i nordområdene fordrer også en håndheving av denne om man skal ha respekt for Norges rolle i Barents og Arktis.

Nye næringer vokser fram med høy hastighet. Flere mennesker ferdes til lands og til havs. Reiselivet har eksplodert og ekspandert, fiskerinæringen ser nye muligheter med isfritt hav og nye olje og gass etableringer ligger foran oss. Den globale politiske situasjonen I disse områdene krever oppmerksomhet og suverenitetshevdelse med øverste myndighet i beredskap og alltid med våkent blikk på hva som politisk markers og beveges i området, skriver Troms Frp i sitt forslag.

Flere mennesker og aktivitet i området gir dessverre også fler ulykker. Ulykker I et arktisk klima under ekstrem kulde krever en reaksjonsevne som aldri kan bli høy nok. Uforutsigbart klima og store endringer I verdens mest utsatte område krever høy beredskap og reaksjonsevne. Regjeringen Solberg har lagt fram en egen Svalbardmelding, der øygruppens gode fremtidsutsikter vies mye oppmerksomhet. Interessant er det å merke seg at regjeringen også vil øke innsatsen for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen.

Fremskrittspartiet ber stortingsgruppen se på at faktorer som nasjonal suverenitet, ansvar i Barents og Arktis, økt næringsliv til havs og på land, økt trafikk i havområdene, at samt vårt internasjonale ansvar for hele Nordområdet tilsier et permanent ambulanse jetfly skal stasjoneres i Tromsø.

Fremskrittspartiet vil fremdeles ha Norsk suverenitet på Svalbard og i Nordområdene, og vil ta det ansvaret det innebærer ved å innlemme dette i statsbudsjett 2018, skriver Troms Frp i sin resolusjon.