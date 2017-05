Sterk Harstad-deltakelse på landsmøte

Partiet avholder sitt landsmøte på Gardermoen. Harstad FrP er godt representert.

Gruppeleder i Harstad FrP, Eivind Stene, forteller at han er glad for at så mange fra lokallaget i Harstad har fått muligheten til å kjempe for viktige saker for Troms og Harstad på årets landsmøte.

– Jeg er veldig fornøyd med at så mange fra Harstad fikk muligheten til å delta denne gangen. Vi er opplagt og klar til å bidra i arbeidet med å skape en enklere hverdag for folk flest, sier Stene, i en melding fra landsmøtet på Østlandet.

Partileder og finansminister, Siv Jensens åpningstale sendte tydelige signaler til velgere og politiske motstandere. Stene er tydelig fornøyd med partilederens tale.

– Vil vi ha høyere eller lavere skatt, vil vi ha Sylvi Listhaug eller Audun Lysbakken som innvandringsminister, valgfrihet eller tvang i eldreomsorgen, spør Stene.

Høydepunktet i talen var likevel Jensens bredside mot eiendomsskatten, ifølge Stene.

– Eiendomsskatten er usosial og urettferdig. Vi har foreslått å fjerne den helt i Harstad gang etter gang, men hele loven må fjernes, avslutter Eivind Stene.

Han er på plass sammen med Kristian Eilertsen (observatør), Hanne CS Iversen (delegat og tredje kandidat forna stortingsvalget i høst), Per-Willy Amundnsen (delegat og kandidat Stortingslisten) og Jostein Rasmussen (observatør).