Politikerne vil ha nye boliger

Evenes kommune opplever for tiden trivelig pågang av personer som ønsker å leie, kjøpe eller bygge boliger, melder kommune på sine hjemmesider denne uke.

Politikere har derfor lagt til rette for at interesserte kan få slå seg ned i kommunen og Evenes kommunestyre vedtok i går følgende:

1) Det utlyses ut konkurranse til private aktører for bygging av 10 utleieboliger, 6 i Bogen og 4 på Liland. Konkurransegrunnlag med detaljert beskrivelse av hvilke boligtype kommunen har behov for utarbeides. Kravspesifikasjonen stiller krav til boligene, samt til leverandørens oppfølging av bomiljøet. I tillegg utlyses det krav om 5 boliger for salg eller utleie i det åpne markedet med tilbud om tilvisningsavtale.

Påbegynte boliger innen 31.12.18 tilbys til gratis kommunal tomt.

2) Ved bygging av boliger i boligområder på Liland, Evenesmark og Bogen som er påbegynt før 31.12.18, overføres tomten vederlagsfritt til utbygger. For øvrig gjelder vilkår som er beskrevet i rådmannens saksfremlegg.

Melder Evenes kommune på sine hjemmesider etter møtet i kommunestyret denne uke.