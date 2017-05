Ny forsikring skal gi tryggere kjøring

SpareBank 1 kommer nå med et konsept kalt "smart bilforsikring." Det skal motivere til tryggere kjøring.

- Smartforsikringer kommer nå til Norge. Dette er en ny kategori forsikringer som ved hjelp av teknologi og data motiverer til og belønner atferd som reduserer risikoen for skader og ulykker, sier Mona Slåtto Olsen i SpareBank 1 Nord-Norge i Harstad.

- Med smartforsikringer utnytter vi mulighetene som ligger i teknologi og data på en smartere måte. Vi går fra å rykke inn etter skade til å forebygge at skaden skjer, sier Slåtto Olsen.

Data samles inn

Data om hvordan du kjører bilen samles inn via en smartplugg i bilens diagnoseport, og overføres via bluetooth til en app. Du kan få direkte tilbakemelding fra appen om kjøreatferden din underveis, eller du kan følge kjørescoren og utviklingen din i appens kjøredagbok når bilen er parkert. Slik kan du øke bevissheten om din egen kjøring.

- Kjører du med flyt – mindre bråbrems, hard akselerasjon og bråsvinging – oppnår du god kjørescore. Flyt i trafikken er ofte forbundet med jevn fart, tidlig nedbremsing og jevn fartsøkning. Dette vil sikre at du tidligere kan oppfatte utforutsette hendelser. Oppmerksomme sjåfører oppdager hendelser tidlig, og de som oppdager hendelser tidlig kommer sjelden ut for ulykker. Kjøring med flyt vil være skadeforebyggende og gi tryggere trafikk, melder Slåtto Olsen i en pressemelding.

Med smart bilforsikring lover Sparebank1 en prisreduksjon i forhold til ordinær bilforsikring på 5 prosent allerede når du kjøper forsikringen. Kjører du med flyt og oppnår høy kjørescore, vil du kunne få høyere prisreduksjon, opp mot rundt 15 prosent.

Personvern

Personvern og håndtering av data er viktige temaer for nordmenn. En undersøkelse utført av Sparebank1 viser at 67 prosent er bekymret for å oppgi persondata til bedrifter og organisasjoner generelt. Graden av bekymring er mindre når personopplysningene skal deles med et forsikringsselskap. Bare 22 prosent sier de er bekymret for å gjøre dette.

- Personvern og datasikkerhet står veldig sentralt i vår utvikling av nye tjenester. Våre kunder skal være trygge på at vi ikke samler mer data enn nødvendig, de skal vite hvilke data samler inn og hva de blir brukt til, sier Mona Slåtto Olsen.

- Be om innsyn

Atle Årnes, fagdirektør for teknologi hos Datatilsynet, understreker overfor Dinside at forsikringsløsningen i høy grad er samtykkebasert og basert på en avtale mellom forsikringsselskapet og forsikringskunden.

- Det som er viktig da, er i hvilken grad informasjonen som gis gir et korrekt og forståelig bilde av hvilke opplysninger som hentes inn og til hvilke formål, sier Årnes til Dinside.

Han kommenterer også at det er mye tekst som må leses før man går inn på avtalen - men at dette jo gjelder de fleste forsikringer.

Årnes anbefaler deg å be om innsyn for å se hvilke opplysninger som lagres: