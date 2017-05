Gikk til topps i nord

Butikksjef June Warberg kunne juble over at Extra Evenskjer ble kåret til regionvinner i Nord-Norge.

Onsdag kveld var alle butikksjefene i Extra samlet for å feire innsatsen og fremgangen i kjeden.

– Det er helt fantastisk å se hvor bra det går med Extra-konseptet og butikkene våre, og da er det ekstra gøy med en kveld som denne. Extra Evenskjer kan vise til imponerende resultater i 2016, og de ansatte skal ha all ære for den jobben de utfører hver dag for å skape en best mulig butikk for våre kunder og medeiere, sier Christian Hoel, kjededirektør i Extra i en pressemelding.

Extra Evenskjer, som eies av Coop Nord. Butikken har 750 kvadratmeter salgsareal og en forventet omsetning i 2017 på 55 millioner kroner. Butikken har 16 ansatte.

– Vi er utrolig stolte over å ha en regionsvinner i vårt samvirkelag, sier Raymond Kristiansen, driftsdirektør i Coop Nord.

–Extra Evenskjer er en svært bra og veldrevet butikk, som alltid fremstår som innbydende for våre kunder og medeiere. Butikksjef June Warberg og alle ansatte har gjort en kjempejobb, avslutter han.