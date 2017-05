- Fullt hus i toppetasjen på Thon, der Harstad Tidende kjører seminar om medievalg, melder vår reporter på stedet.

Harstad Tidende har invitert næringslivet og elever til inspirasjonsfrokost om markedsføring.

Hvordan bruker du markedsføringspengene dine på best mulig måte? Fredag på Thon Hotel gir Harstad Tidende og festivalsjef Lasse Pettersen sine beste svar på spørsmålet – samtidig som du får servert frokost.

– Lasse Pettersen er festivalsjef for Bukta og vil snakke om hvordan man gjør helhetlig markedsføring. Da snakker vi om alt fra plakater på festivalområdet til nettjobbing, sier markedssjef Henning Eliassen i Harstad Tidende.

Han har også invitert elever fra Stangnes videregående skole for å delta.

Konkrete tips og triks, blant annet i bruk av sosiale medier, er også del av foredragene.

– Det er for eksempel slik at bare 20 prosent av Facebook-brukerne ser på en video med lyden skrudd på. Vi ser likevel at mange aktører glemmer å tekste sine filmer som de legger ut på sosiale medier, sier Henning Eliassen, salgssjef i Harstad Tidende.