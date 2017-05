Bet politibetjent — må møte i retten

Da ble pågrepet i september og skulle transporteres til sin bolig, satte han seg til motverge og forsøkte å løpe fra stedet.

Politiet skulle samtidig, ifølge tiltalebeslutningen, ransake mannens bolig.

Da han ble holdt tilbake skal 24-åringen ha bitt en politibetjent. Dette skal ha medført blåmerke på politibetjentens arm, skriver Folkebladet.

Ifølge tiltalebeslutningen skal mannen tidligere samme dag har kjørt en varebil, til tross for at han var påvirket av hasj og klonazepam over lovens straffbarhetsgrense.

I slutten av samme måned, skal mannen videre ha brukt hasj og tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet klonazepam, uten å ha lovlig tilgang til disse.