71 år er nok, nå skal denne bort

Meningen var at den skulle rives da Harstad brygge ble bygd i 2008. Men det ble strid om hvem som skulle ta kostnadene. Nå har rådmannen bestemt at dagens eier, Harstad kommune, skal få revet den gamle betongkaia.

Det er drift og utbygging som har ansvaret, og enhetsleder Svein Arne Johansen sier SP Maskin har fått jobben.

- SP Maskin leverte det laverste tilbudet med 320.000 kroner. Før vi kan starte rivingen, må vi søke om rivingstillatelse. Det vil to noen uker før arbeidet kan starte, sier han.

EA Smith-kaia ble bygd i 1946 i forbindelse med jernlageret til firmaet.

Rasjonering

Mangeårige direktør, nå styreleder og pensjonist Trond Reime Reinertsen i EA Smith sier trondheimsfirmaet etablerte seg tidlig i Harstad for å serve kundene langs kysten. De forskynte alle mulige landhandlere langs hele kysten.

- Det var min bestefar som etablerte avdelingen i Harstad, mens pappa prosjekterte anlegget på Hamnneset. Selv for oss, som solgte materieler, var det vanskelig å få tak i materialer på grunn av rasjonering rett etter krigen. Derfor ble det brukt utrolig mye spiker for å lage dragere som kunne holde konstruksjonen, sier han.

Jern og stål kom med båter og ble tatt inn på denne kaien.

- Etter dagens målestokk er den ikke stor, men den fungerte utmerket for oss. Stålet ble heist på land av båtens kran og ble kjørt inn på lageret med truck.

2,5 milliard

Fra Harstad ble det levert stål og tyngre byggematerialer til hele landsdelen. I 1996/97 ble byggevarekjeden Byggern etablert.

Ifølge Reinertsen hadde avdelingen 10-15 ansatte og har i alle år vært viktig for konsernet.

- Harstad har helt tiden vært en av de større avdelingene.

I dag har EA Smith en stort anlegg og butikk i Harstadbotn. Konsernet omsetter for 2,5 milliard og hadde i 2015 et overskudd på 6,3 millioner.

Harstad brygge ble bygd i perioden 2006 til 2008. Den kostet 116 millioner kroner. Består av 81 leiligheter. Ble oppført av Skanska Norge.

- Jeg er stolt av dette bygget. Jeg synes det ble veldig flott og tror det var et bra boligprosjekt for byen, sier Trond Reime Reinertsen.