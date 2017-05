– Svært høyt nivå

Dramaet startet på morgenen torsdag, da en telefon til fraktselskapet avslørte at pallene med standene fortsatt sto i Narvik …

– Det ble en særdeles hektisk start for de to bedriftene fra Stangnes. Rett over midnatt til fredag ankom standene våre i Jetpak, forteller Daniel Arnesen, som er daglig leder for Retrolys UB.

De hadde laget lys i gamle glasskuler som en brukte i fiskenotene.

– Vi har i hovedsak solgt disse til privatpersoner. Men også til noen bedrifter, forteller Arnesen, om bedriften som besto av avgangsklasen på elektro.

De to lagene fra Stangnes måtte bruke fredag morgen til å rigge sine stand på Lillestrøm. Fredag ettermiddag var det premieutdeling i NM for ungdomsbedrifter.

– Det var ingen ungdomsbedrifter nord for Brønnøysund som nådde topp tre i de kategoriene som premiert her i NM. Det var enormt høyt nivå på mange av bedriftene som deltok her, sier Arnesen.

Fredag ettermiddag var NM over for de to Ungdomsbedriftene, Retrolys UB og Daniel Arnesen (daglig leder) og Art Makers UB og Keven Simonsen (daglig leder). Art Makers UB var avgangsklassen fra tømrerlinja. De hadde laget flere forskjellige tømrerprodukter til utendørs bruk. Lærerne Arne Evensen (elektro) og Eirik Meistad (tømrer) var med de to ungdomsbedriftene i NM. Klokken ni fredag kveld satte de fleste av deltakerne seg på flyet nordover.

– Det har vært en flott opplevelse å få være med på NM. Det har vært en lærerik ferd som en kan ta med seg videre. Nå skal vi tilbake til skolen for å avslutte bedriftene. Det skal føres regnskap og vi sender inn papirene til Brønnøysundregistrene for å få det oppløst. Vi har frist ut til mai, forteller han.

– Nå er det to år som lærling som teller for de fleste av elevene som har vært med her på ungdomsbedrift i år. Jeg skal for min del starte som lærling hos elektrofirmaet Arne H. Johansen. En av de større på elektro i Harstad. De har rundt 16–17 montører, avslutter Daniel Arnesen.

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen deler ut prisen Norges beste Ungdomsbedrift under NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm fredag 5. mai 2017.

Det har lenge vært kjent at kronprinsen har en særskilt interesse for gründerskap, og H.K.H. har ved flere anledninger vært involvert i Ungt Entreprenørskaps aktiviteter.

Tore Skadal