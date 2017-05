- Vil begrense hinder for annen trafikk

– Vi opplever at det til tider kan bli kø i forbindelse med åpningstidene på miljøstasjonen vår i Kvæfjord, skriver kommunen på sinne nettsider denne uke.

– Vi er imidlertid bekymret for at køene, som kommer fra begge retninger, kan være til hinder for annen trafikk, som ambulanse og lignende. Vi oppfordrer derfor at våre kunder kun kjører opp Bergsveien forbi Trastad produkter, når de kommer til oss. (se kart) På den måten er det enklere for annen trafikk å passere.

Når kundene våre forlater miljøstasjonen er de velkomne til å enten kjøre tilbake ned bakken eller fortsette videre langs Bergsveien, melder Kvæfjord kommune.

Vi minner om at hver enkelt kunde kan levere inntil to kubikk avfall per åpningsdag på miljøstasjonen i Kvæfjord. Miljøstasjonen er åpen flere timer om dagen på mandag, onsdager og torsdager.