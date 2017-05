Vil ha utredet økolandsby

Miljøpartiet De Grønne i Harstad ønsker å få utredet økogrend/økolandsby som del av boligpolitisk handlingsplan 2017–2020 i Harstad kommune.

– Vi ser med glede på ei stadig økning av etablerte økolandsbyer i norske kommuner, og et av suksesskriteriene for slike prosjekter er et tett samarbeid med kommunene, skriver Høe.

Et godt eksempel er Eide økogrend i Hyllestad kommune. Deres strategi og tiltaksplan for økogrenda kan brukes som et eksempel og gir et innblikk i prosjektets formål som sammenfaller godt med, og kan bli et viktig tilskudd til boligpolitisk handlingsplan.

Vi foreslår også å få utredet kommunal tomt ved Nergårdhamn på Bjarkøy som mulig tomt for økogrend/økolandsby.

Det er etter vårt syn mye som ligger til rette for prosjektet på dette historiske området, med gangavstand til skole, barnehage, eldrehjem, butikk og kafé på et kystnært og naturrikt sted.

Prosjektet passer også godt sammen med andre initiativ på øya, med planlagte Tore Hunds rike og vil kunne bidra til flere fastboende og økt interesse for øysamfunnet.

Det taler da også for å gi Nergårdshamn bydelsstatus, skriver Lasse Høe,