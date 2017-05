Tips og triks på inspirasjonsfrokost

Hvordan bruker du markedsføringspengene dine på best mulig måte? Fredag på Thon Hotel gir Harstad Tidende og festivalsjef Lasse Pettersen sine beste svar på spørsmålet – samtidig som du får servert frokost.

– Lasse Pettersen er festivalsjef for Bukta og vil snakke om hvordan man gjør helhetlig markedsføring. Da snakker vi om alt fra plakater på festivalområdet til nettjobbing, sier markedssjef Henning Eliassen i Harstad Tidende.

Han har også invitert elever fra Stangnes videregående skole for å delta.

- Harstad er en by hvor det hele tiden er arrangement, men det er for sjeldent at vi ser studenter og elever der. Vi må være flinkere til å gi også dem inspirasjon og påfyll. Ved å involvere dem tidlig, kan vi kanskje også hindre frafall fra skolene.

Trender

Selv skal han snakke om nye trender for 2017 og 2018.

– Blant annet vil jeg ta for meg event marketing. Dette har blant annet Sparebanken Nord-Norge sagt at de skal bruke mye ressurser på.

I fjor holdt Harstad Tidende for første gang sitt vårarrangement for næringslivet med markedsføring som tema.

– Deltakerne var godt fornøyde og vi befestet oss blant de beste på å anvende sosiale medier, sier Eliassen.

Tips og triks

Konkrete tips og triks, blant annet i bruk av sosiale medier, er også del av foredragene.

– Det er for eksempel slik at bare 20 prosent av Facebook-brukerne ser på en video med lyden skrudd på. Vi ser likevel at mange aktører glemmer å tekste sine filmer som de legger ut på sosiale medier, sier Eliassen.