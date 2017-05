Nå kommer boknafisken

– Det er stort å oppleve at den tradisjonsrike boknafisken endelig løftes fram, sier Halvor Hansen fra Halvors Tradisjonsfisk på Fredvang til vg.no denne uke.

Denne uken blir den tradisjonsrike spesialiteten «Boknafisk Loin fra Fredvang» til Oslo for å bli hedret med Spesialitet-merket under et arrangement på restaurant Vaaghals i Oslo.

Nordnorsk boknafisk er halvtørket, eller «bokna» torsk. Klassisk tilbehør er baconfett, gulrotstuing og poteter, melder vg.no i sin sak om den nordnorske tradisjonsretten.

- Fiskekoden er knekt slik at alle kan lage sjømatretter uten spesielle forkunnskaper, uttalte administrerende direktør Nina Sundqvist i Matmerk etter prisutdelingen.

FISKEFAKTA

Boknafisk: Fisk som er hodekappet, sløyd, splittet, vasket og tørket. Tørketiden er på 1–2 uker, kortere enn for tørrfisk.

Tørrfisk: Fisk som er hodekappet, sløyd, vasket og tørket. Tørrfisk kan også være splittet før tørking. Da kalles den rotskjær. Tørketiden er rundt tre måneder.

Lutefisk: Lutefisk er tørrfisk vannet ut, lutet og vannet igjen.

Klippfisk: Klippfisk er fisk som er hodekappet, sløyd, flekket, saltet, vasket og til slutt tørket.

Kilde: Halvorsfisk.no