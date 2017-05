- Det behøves en bred mobilisering for å stoppe en halsbrekkende ferd mot nok en forhastet og dårlig forberedt gigantreform som verken har faglig eller folkelig forankring

Stortingsflertallet ved partiene Høyre, FrP, Venstre og KrF har i dag annonsert at de vil dele inn Nord-Norge i to regioner hvor Nordland skal bestå som nå. I realiteten betyr dette at Finnmark fylke blir nedlagt og tvangsinnlemmet i Troms.

- Senterpartiet er i mot enhver form for tvang også i regionreformen og et sterkt kritisk til hvordan hele denne prosessen et drevet fram. Derfor behøves det nå en bred mobilisering for å stoppe en halsbrekkende ferd mot nok en forhastet og dårlig forberedt gigantreform som hverken har faglig eller folkelig forankring, sier 1.-kandidat for Troms Sp, Sandra Borch.

- Dette er en uferdig refom, uten noen som helst form for innhold. Reformen handler i realiteten kun om fylkesgrenser. Det er beklagelig at man har et storting som tråkker på lokaldemokratiet på denne måten, sier Borch i en pressemelding.



- Jeg er svært skuffet over at regjeringen med støttepartiene bare gir blaffen i hva Finnmark har sagt. Vår mening betyr altså ingenting. Dette er å undergrave demokratiet, sier 1.-kandidat for Finnmark Sp, Geir Iversen i pressemeldingen.

- Normale prosedyrer med grundige utredninger og høringsrunder er heller ikke fulgt. En eventuell ny regjering med SP etter høstens valg vil reversere all tvang i kommunereformen. Dette bør, skal og må også gjelde for fylkene, sier Iversen.