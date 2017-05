Verdt over 50 millioner kroner

Fakta Om Cermaq Norway AS Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Laksen nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden. Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 550 ansatte. Om Grovfjord Mek. Verksted AS Grovfjord Mek. Verksted AS er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium, og er lokalisert i Grovfjord i Sør-Troms. Siden år 2000 har vi levert godt over 100 båter til oppdrettsnæringen, til kunder over hele landet.