Troms med fire lag

Troms stiller med hele fire ungdomsbedrifter på årets NM. To kommer fra Harstad.

Torsdag drar ungdomsbedriften WiFrii UB fra Nord-Troms videregående skole til NM for Ungdomsbedrifter. I tillegg til WiFrii UB, deltar Gulltunga UB fra Senja videregående skole, Retrolys UB og Art Makers UB fra Stanges videregående skole i den nasjonale finalen, opplyser Ungt Entreprenørskap Troms i en pressemelding denne uke.

– WiFriis ambisjoner for NM er å vise oss fram, og utvide nettverket vårt. Vi vil at folk skal få innsikt i vår visjon, om å gjøre et allerede eksisterende produkt om til noe innovativt. Selvfølgelig ønsker vi å vinne prisene vi er med i, men bare at vi har kommet oss til NM er en bragd. Vi tar det som en bonus om vi vinner noen priser! sier Andrea Sofie Kenta, daglig leder WiFrii UB.

WiFrii UB tilbyr en tursekk som passer til alle, uansett alder, med kvalitetsprodukter til en rimelig pris. WiFrii UB ble i mars kåret til fylkets beste Ungdomsbedrift, og de er dermed den eneste bedriften fra Troms som deltar i konkurransen om den gjeveste prisen: Norges beste Ungdomsbedrift 2017. Vinneren representerer Norge i EM i Brussel i sommer.

Bygger bro

I 2016 var over 1 600 personer fra arbeids- og næringsliv på ulike måter involvert i Ungt Entreprenørskaps aktiviteter i Troms. Mange av disse har vært mentorer for ungdomsbedriftene.

– Gjennom Ungdomsbedrift får elevene praktisk erfaring i samarbeid med næringslivet, og for mange er dette det første møtet med arbeidslivet. Bedriftene får møte neste generasjon medarbeidere og utfordre ungdom på oppgaver og problemstillinger de vil møte i fremtiden. Ungt Entreprenørskap har derfor en unik rolle i å bygge Bru mellom skole og fremtidens næringsliv, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

20-åring med ambisjoner

Ungt Entreprenørskap ble startet i 1997, og organisasjonen feirer i år 20-års jubileum. På landsbasis har nær 200 000 elever fått erfaring med ungdomsbedrift siden oppstarten.

– Aldri har Ungt Entreprenørskap vært mer relevant enn nå. Dagens unge er fremtidens ledere i næringslivet og de skal utvikle velferdssamfunnet fremover. Innovatører trengs overalt! Ungt Entreprenørskap i Troms har hatt en fantastisk vekst, men vi har ambisjoner om at alle elever og studenter i fylket skal få tilbud om entreprenørskap i utdanningen sin. Det er et stykke igjen til vi er der, sier Kurt Sverre Knudtsen, styreleder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Harstad har klart å kvalifisere to lag fra Stangnes videregående skole til NM for ungdomsbedrifter Det er Retrolys UB der Daniel Arnesen er daglig leder. Og det er Art Makers UB der Keven Magnussen er daglig leder.