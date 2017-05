- Får ofte sårende kommentarer

HARSTAD: Deres tre år gamle sønn må, på grunn av sykdom, få ernæring gjennom en sonde. Det vil si at han har en slange som går fra guttens magesekk og til en ryggsekk som foreldrene bærer.

– Vår sønn sonde-ernæres kontinuerlig på grunn av sykdom. Han har en slange inn i magesekken, og denne er koblet til en pumpe med flytende ernæring. Det innebærer at vi voksne hele tiden bærer rundt på en sekk med utstyr, skriver Strand på sin facebookside.

– Vi opplever ofte å få kommentarer, blikk og at folk peker og ler. Den vanligste oppfatningen er at vi går med sønnen vår i bånd. Noen ler av dette og syns det er smart, andre kommer med nedlatende kommentarer om at vi må få kontroll på barnet vårt i stedet for å ha ham i bånd, skriver hun.

Vil opplyse

Strand forteller til ht.no at det neppe er av ondskap kommentarene faller.

– Ingen sier det for å være ondskapsfulle. Når jeg går ut med dette, handler det ikke om å gi noen dårlig samvittighet, men om å opplyse folk slik at de får forståelse for hva dette er, sier hun.

Noen få spør og er interessert i hva dette er forteller hun.

– Det setter vi veldig stor pris på, og forklarer velvillig.

– Vi er veldig opptatt av vår sønns personvern, og liker ikke å dele for mye om ham offentlig, men vi ser oss nødt til å gjøre et forsøk på å dele denne informasjonen, slik at vi i fremtiden kanskje slipper å bli ledd av og dømt av andre, skriver hun på facebooksiden.

Blir brydd

Strand forteller at det gjør vondt i hjertet å tenke på hva deres lille sønn føler og tenker om å slike kommentarer og blikk. For noen dager siden uttrykte han hva han følte.

– Ofte går han bare videre, men noen ganger, spesielt om han er i dårlig form, blir han mer brydd. Her om dagen var det en mann som kom med kommentarer. Da sa vår sønn at han ble trist og bare ville gråte, så jeg måtte forklare at mannen ikke visste at han får mat gjennom slangen.

– Da sa han at mannen skulle passe sine egne saker. En sånn kommentar har vi ikke hørt før. Det synes jeg var så veslevoksent sagt, sier Strand.

Randi Mette Strand ber folk tenke seg om før de kommenterer, spesielt foran barnet.

– Både vi og ham setter mye større pris på oppriktig interesserte spørsmål, sier hun.