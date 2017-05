Disse vil bli kommunikasjonssjef i Harstad kommune

Harstad kommune har offentliggjort søkerlisten til stillingene som kommunikasjonssjef og næringsrådgiver. 18 vil bli kommunikasjonssjef, deriblant Harstad Tidendes digitalredaktør Øivind Arvola. 12 menn og 6 kvinner har søkt på stillingen.

20 personer ønsker å bli næringsrådgiver, 17 menn og 3 kvinner.

- Vi har som siktemål å få gjort ansettelsene innen utgangen av mai, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Han sier at det er gode kandidater til begge stillingene.

Stillingen som kommunikasjonssjef ble utlyst to ganger etter at kommunen ikke var fornøyd med responsen ved første utlysning.

De vil bli kommunikasjonssjef

Arvola Øivind 46 Mann 9406 Harstad Redaktør

Bartholsen Terje 53 Mann 8534 Liland Student

Celius Stian 33 Mann 7040 Trondheim PR- og markedskommunikatør

Dankertsen Bente Lill 53 Kvinne 9405 Harstad Adjunkt

Hansen August 24 Mann 0192 Oslo Politisk rådgiver

Heggen Jan-Hugo 45 Mann 9403 Harstad Ledelse og utvikling

Kamsvåg Geir 60 Mann 0473 Oslo Publisher og redaktør

Karlsen Tone Anita 43 Kvinne 9415 Harstad Kulturrådgiver

Marthinussen Sissel 45 Kvinne 9409 Harstad Pedagogisk Leder

Myklevold Svein-Roar 50 Mann 9409 Harstad Praksiskoordinator

Nyheim Maria Normann 35 Kvinne 9406 Harstad Assisterende

Pettersen Vivi-Ann 61 Kvinne 9405 Harstad Nestleder

Rasmussen Laurits Thomas 36 Mann 8800 Viborg, Danmark Bibliotekar

Reinholdtsen Mats 27 Mann 9404 Harstad Medarbeider

Rinaldo Lene 45 Kvinne 9414 Harstad Avdelingsleder

Unntatt offentlighet 54 Mann

Unntatt offentlighet 42 Mann

Unntatt offentlighet 44 Mann

Den nye kommunikasjonssjefen skal bidra til at Harstad kommune blir ledende på digital kommunkasjon med innbyggere og næringsliv, samt bistå politisk og administrativ ledelse i kommunkasjonsspørsmål. Stillingen vil få et overordnet fag- og utviklingsansvar for det samlede informasjons- og kommunikasjonsarbeid i kommunen.

De vil bli næringsrådgiver