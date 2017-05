– Rødt helt på sidelinja

Det mener leder i Harstad SV, Vegard Hoel, som i dag svarer på angrepet fra Rødt i mandagens avis.

En stemme til SV er en stemme imot oljeboring i LoVeSe. Vi vant kampen om LoVeSe i regjering med Ap og vil aldri gå inn i eller støtte en regjering som borer i matfatet vårt. Vi har programfestet i vårt arbeidsprogram varig petroleumsfrie områder i LoVeSe, men også Møreblokkene, Skagerrak, iskanten, polarfronten og Jan Mayen skal være petroleumsfrie. Jeg opplever at dette har SV god troverdighet på iblant velgerne. Ingen er i tvil om at dette er en av våre viktigste saker. Vi er for øvrig også imot prostitusjon, om Rødt var usikker på det, skriver Hoel.

SV søker makt lokalt og sentralt. Vi vil i posisjon for å være med å snu høyrepolitikk til mer rettferdighet, et klimavennlig og fredeligere Norge. Jeg nevner full barnehagedekning, felles ekteskapslov, nei til olje i nord, regnskogsatsing og økte bistandsbevilgninger. Det er synd Rødt ønsker å angripe oss for å delta i politiske prosesser som er en del av det demokratiske Norge. De spiller seg selv ut på sidelinja, i stedet for å bruke energien sin på å argumenter for et politisk skifte. Tiden vil vise om velgerne vil straffe dem for det, skriver Vegard Hoel.