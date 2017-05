Sang til gull i Malaga

Bel Chorus kom hjem sist søndag fra den internasjonale korkonkurransen i Málaga, Canta en Primavera 2017, med både gulldiplomer og spesialpris i koffertene.

Korets leverte på sitt beste og prestasjonene ble vurdert til å holde meget høyt internasjonalt nivå av dommerpanelet, opplyser Bjarne Glad. Han har forfattet opplevelsen koret hadde i Spania og møte med sin første internasjonale konkurranse.

Konkurransen

Bel Chorus konkurrerte i to klasser; C1 – Kammerkor for like stemmer og S – Sakral klasse a cappella.

Korenes prestasjoner ble bedømt og gradert av et ekspertpanel i form av en internasjonal, kunstnerisk jury med høyt utdannede musikere fra Tyskland, Slovakia og Spania. Det ble gitt poeng etter en skala fra 0 til 30 poeng, der 20–30 poeng kvalifiserer til gulldiplom. Bel Chorus imponerte og scoret til gulldiplom i begge klasser!

Det ble en tett og hard konkurranse om de gjeveste plasseringene i konkurransen mellom korene. I klasse C1 kom Bel Chorus på 3. plass mens de i klasse S kom på 2. plass. I begge klassene kun cirka 2 poeng etter vinneren.

Spesialpris og internasjonal kvalifisering

I tillegg til gulldiplomer, mottok koret en spesialpris for beste repertoar i klassen for Kammerkor.

Bel Chorus sine prestasjoner ble bedømt på så høyt nivå, at koret samtidig kvalifiserte seg til å opptre i Interkultur sine store arrangementer, World Choir Games og (OL for kor) og Grand Prix of Choral Music i World Choir Championship (VM for kor) ila de fem neste årene.

Magiske øyeblikk i Málaga

Bel Chorus hadde noen av sine flotteste øyeblikk i Spania på sin første korkonkurranse noensinne.

Koret ante lite om hvordan de lå an i forhold til nivået internasjonalt, selv om de ofte har fått gode tilbakemeldinger hjemme, men var fast bestemt på å yte sitt aller beste. Med gode forberedelser og Dag Erik Enoksen som dirigent var forutsetningene de aller beste. Koret hadde sendt inn lydspor i forkant av konkurransen og fikk umiddelbart en veldig hyggelig invitasjon til å opptre på åpningsseremonien i Teatro Cervantes med den nydelige hyllesten til sangen, «My song». Forespørselen kom fra ingen ringere enn kunstnerisk direktør hos festivalens arrangør, Ralf Eisenbeiss som selv har komponert melodien. Han ga koret uforbeholden og svært positiv tilbakemelding på vår presentasjon av sangen etterpå. Ut fra ovasjonene fra tilhørerne for øvrig, kunne vi fastslå at koret i hvert fall vant applausen. Til overmål ble koret umiddelbart også invitert til å opptre på avslutningskonserten. Man ville høre mer av Bel Chorus og «My song» satte et verdig og svært stemningsfullt punktum for avslutningen av festivalens musikalske del. Konkurransene var da unnagjort, men resultatene var ikke offentliggjort. Stor var overraskelsen og gleden, da dirigenten på vegne av koret, stolt kunne motta både gulldiplomer, spesialpris og særdeles hederlig omtale, da Bel Chorus ble introdusert som «The magnificant choir from Norway»!

Etter avslutningsseremonien ble det uformell, glad, musikalsk forbrødring og utekonsert på nærmeste kafé sammen med det svært dyktige, svenske vinnerkoret, Korallerna–til glede for hverandre og de mange tilhørerne som strømmet til etter hvert.

Interkultur

Dette er verdens ledende arrangør av internasjonale festivaler og konkurranser for kor siden 1988.

Organisasjonen har som formål å bringe amatørkor fra hele verden sammen for fredelig, musikalsk kappestrid. Dette er basert på ideen om at interessen og entusiasmen for å synge sammen deles av alle nasjoner og har kraft i seg til å kunne bygge Bru mellom mennesker på tvers av landegrenser og kulturer.