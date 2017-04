Rengjøring på to hjul

Det er to damer som sykler rundt fra kunde til kunde for å gjøre rent i sentrum, sier Sissel Lillegård Breimo som er avdelingssjef på TOMA i Harstad.

Sykkel med kurv

– Vi har nå to rumenske vaskere som sykler fra oss her i Havnegata og helt opp i Storgata. Jeg tenkte at dette er ikke helt vanlig, så det er jo en god historie. De to er lykkelige for at de nå får bruke sykkel med kurv for utstyret de må ha med seg, sier avdelingslederen.

De har fått seg fine sykler som er merket med TOMA. Det er meningen at de skal sykle både sommer og vinter. Men det er en stund siden de har syklet, så de trengte litt øvelse før de kom ordentlig i gang.

HMS og miljø

– De har jobbet tre år her hos oss, og måtte tilvenne seg det å bruke sykkelen, men de synes det er mer lettvint enn å gå som de gjorde tidligere, sier Breimo.

Selv om det er godt for miljøet å bruke sykkel, så er det mer for helse, miljø og sikkerhet, for det gjør godt for kroppen å sykle hver dag, sier Ionela Johansen og Ioana Turu.

Det blir bare de to som skal sykle. For de andre er det for store avstander, og derfor må de bruke bil for å komme til Stangnes og Kilbotn.

Kjøpt opp

For dem som ikke helt vet hvilket firma vi snakker om, så er det tidligere Rentex som ble kjøpt opp og fusjonert med TOMA Facility Service.

Kundene er bedrifter, kjøpesentre, borettslag, kontorarealer og privatpersoner i hele Harstad-regionen.

– Vi tar med andre ord alt som har med rengjøring å gjøre, sier avdelingslederen.