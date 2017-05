Hussein med internasjonal appell

Mandag 1. mai holdt han den internasjonale appell under arrangementet til LO Sør-Troms i Nordic Hall.

Tema: Flyktninger, å komme til Norge, arbeid, arbeidsvilkår, lønn og pensjon

Kjære alle sammen

I dag er det den arbeidernes internasjonale kampdag, Gratulerer kjære venner. Vi markerer dagen i hele Verden, med å fokusere på kampen for rettferdighet, frihet, solidaritet og likeverd.

Ved inngangen til 2016 var det 21,3 millioner flyktninger i verden, mennesker på flukt utenfor eget land. Dette tilsvarer 0,3 % av verdens befolkning. Foreløpig ligger ansvaret for å beskytte mennesker på flukt uforholdsmessig på fattige land.

Over en million flyktninger og migranter ankom i Europe grenser i 2015. over 75 % av dem som kom flyktet fra konflikt og forfølgelse, og de risikerer livet i forsøket på å nå Europe ved å krysse Middelhavet, verdens dødeligste sjøveg ifølge FN. I dag 2017 fryser mennesker på flukt i hjel. Dette er ikke naturlig katastrofe, men menneskelige skapt krise.

Den viktigste og største jobben gjøres i nærområdene til krisene. Noen veldig få av de millionene av mennesker som er på flukt ender opp i Norge etter en lang, hard og farlig veg gjennom Europa. Det er Ikke at alle de som ender opp her har krav på opphold, men alle har krav på respekt.

Hvordan vi behandler mennesker på flukt er viktig, fordi det sier noe om hva slags samfunn vi er. Der er veldig viktig å få så mange som mulig ut i arbeid, lære dem norsk og stille opp for å integrere flyktninger i lokalsamfunnene. Nye landsmenn har flyktet fra utenkelige grusomheter, la oss ta imot dem med varme og solidaritet.

Det er mange ting som er bra med Norge. En av dem er at Norge er et land som folk flykter til og ikke fra.

Tryggheten som vi har i Norge tar veldig mange Nordmann for gitt. Når man har opplevde det jeg opplevde ser jeg hvor viktig tryggheten er for meg og min familie. Denne tryggheten skulle hele verden få lov å oppleve. Det er godt å legge seg og sove og vite at mann kan sove trygt i sitt eget hjem.

Denne tryggheten tar man også med seg når mann går på arbeid.

Arbeid for alle er også i år Arbeiderpartiets viktigst budskapet i valgkampen i Stortinget valg 2017. Arbeid til alle skulle være viktigst budskapet til alle landets valgkampen.

Arbeid er grunnleggende for menneskelig vekst og trivsel. Arbeid er også grunnleggende for samfunnsmessig vekst. Jo flere som er i arbeid og betaler skatt til fellesskapet, dess bedre og sterkere velferdssamfunn får vi.

Vi vet at arbeid er nøkkelen til velferdsstaten og et velfungerende samfunn. Gjennom arbeid og deltakelse, lærer vi også verdier som ikke kan læres på andre måter. For eksempel aktiv deltakelse, det å ta ansvar og forplikte seg og nødvendigheten av å dele godene.

Styrking av arbeidsvilkår er også en av de viktigst arbeidspartiets valg kamp løfte. Vi ønsker ingen midlertidig ansettelser. Vi må også rette opp det regjeringa har ødelagt i arbeidsmiljø loven.

Kampen for rettferdig og lik lønn for likt arbeid er ikke over, den må vi fortsette til vi har oppnådd våre mål.

Norge skal ikke være det strengest landet i Europa eller verden å ta imot flyktningen. Norge må og skal følge internasjonale lover og regler. Vi skal ikke bryte FN sine resolusjoner som gjelder mennesker rettigheter. Slik dagens regjering gjør.