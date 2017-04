P3-besøk på Evenskjer

NRK P3 har en programserie som heter «Heia fotball». Dette programmet er for den som er opptatt av fine drakter, kjekke trenere og «nidoble overstegsfinter», som det heter på programmets nettside. I lørdagens sending var programlederne Sven Bisgaard Sundet og Tete Lidbom blant innom Evenskjer.

Tips fra Høgli

Duoen har vært ute på en turné som ble avsluttet i Tromsø, men ikke før de hadde fulgt opp et tips fra Tom Høgli: – Dere må dra innom Evenskjer.

På Evenskjer fant de «en fantastisk fotballklubb som heter Skånland OIF – en av klubbene vi har blitt litt forelsket i».

– De har dritfine drakter. Fantastisk fine drakter, mener de, og legger til at Tom Høgli er en «forstyrrende bra person» fordi han tar i et tak for klubben når han er hjemme på ferie.

– Han er hel ved, mener de. – Han er et helt bål, legger de til i det fjerde programmet i serien #noenmågå, som du kan høre her.

Ikke til Harstad

Duoen møtte flere SOIF-ere på sitt Evenskjer-besøk og, positive som de er, hadde de kun godord å si om dem de traff, klubben og Evenskjer.

Sundet og Lidbom var også innom Kongsvik, stedet som huser klubben med «Norges beste klubbnavn – IL King». De ble fortalt at klubben egentlig heter Kongsvik IL men at det ble for langt, så da ble det IL King.

PS: Duoen skulle også ha vært innom Harstad, men opplevde så mye i Lofoten, at de ikke fikk tid til det.