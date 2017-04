Ikke enige om parolene

– Rødt er med på å splitte fagbevegelsens viktigste dag.

Det sier Vegar Hoel, leder i Harstad SV.

– Vi synes det er synd at Rødt går inn for eget arrangement og dermed er med å splitte fagbevegelsens viktigste dag. SV tror på dialog og vi har fått gjennomslag for parole «Nei til oljeboring utenfor LoVeSe. Det er jo merkelig at Rødt i Harstad skal kjøre egne arrangement. Det gjør de jo ikke i Bodø, Tromsø eller Sortland.

– Vi håper mange oljemotstandere finner veien til Harstad torg på mandag og vil gå under parolen vår. SV er knallhard på sitt standpunkt: Ingen oljeboring utenfor LoVeSe, melder Hoel.