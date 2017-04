Arbeiderungdom

1933 i Harstad, som andre steder i Nord-Norge så vel som Sør-, Vest-, Øst- og Midt-Norge, var arbeiderbevegelsens organisasjoner i vekst. Det Norske Arbeiderparti hadde samlet seg i 1927, etter de dype splittelsens år et ti-talls år før. Da brøt Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti ut fra «faderhuset» og dannet et nytt arbeiderparti for «høiresocialister» i 1921. Det var Martin Tranmæl og hans håndgangne menn som ga dem den betegnelsen. Da så de mest råds- og organisasjonstro valgte ikke å bryte med «3. Internasjonale», som til daglig ble omtalt som Komintern på Arbeiderpartiets ekstraordinære landsmøte i 1923, ble Norges Kommunistiske Parti dannet den 4. november. Dermed var splittelsen i bevegelsen nær fullkommen. Medlemmene i det nyeste partiet fikk betegnelsen «nykommunister», noe som har sin forklaring i at Det Norske Arbeiderparti fortsatt så på seg selv som kommunister.

PÅ samlingskongressen i 1927 kom alle sosialdemokratene, og langt flere enn hva NKPs ledelse fra kommunistpartiet likte, igjen inn i DNA.

Nytt prinsipp-program

Fra og med landsmøtet 1933 ble Det Norske Arbeiderparti sitt prinsipp-program innledet slik: «Det norske Arbeiderparti, som er det politiske organ for den norske arbeiderklasse, setter sig som mål å avskaffe den kapitalistiske utbytning og bygge op et socialistisk, et klasseløst samfund, styrt av håndens og åndens arbeidere».

Spesielle forhold

Det ga en viss gjenklang i det lokale arbeiderparti da høiresocialistene brøt ut og besluttet å stille egne lister i Harstad, men de praktiske følger ble likevel ikke så store. Det ble de derimot etter landsmøtet i 1923. Det viste seg nemlig at «bolsjevikene» kom i flertall i Harstad, og da måtte man først og fremst kvitte seg med redaktør Simensen i partiavisa Folkeviljen. Han ble kjøpt av redaktørkrakken for godt og vel 4000 kroner. Men Arbeidersamfundet ble også en torn. Her het det nemlig at for å være medlem måtte man være medlem av Harstad Arbeiderparti, og da kommunistene kom i flertall tok de også navnet – Harstad Arbeiderparti avd. NKP ble partiets navn fra januar 1924. Derved beholdt de også råderetten i «Samfundet». Ja, «rest-Ap i Harstad måtte nå nøye seg med betegnelsen «Harstad arbeiderlag». Kommunistene gjorde det også betydelig bedre enn sosialdemokratene ved valg. Allerede i 1925 fikk de over 15 % oppslutning. Oppslutningen økte på, både i 1928 og 1931 og nådde om lag 21 prosent.

Samarbeidet mellom «fløyene» virket likevel å ha fungert. Etter kommunevalgene ble det for eksempel kommunistisk varaordfører både under Høyre og Arbeiderpartiet. Fløy-tenkninga var kanskje sterkere innen ungdomsrørsla.

Kommunevalget 1931

1237, hvorav 619 menn og 618 kvinner avga stemme ved kommunevalget i Harstad i 1931. 26 av disse ble avgitt som forhåndsstemmer. Kun 19 av stemmene ble forkastet. Arbeiderpartiet og NKP ble da største fløy og vi fikk DNA-ordfører med kommunistisk varaordfører.