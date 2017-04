Ser du hva som er spesielt med denne kvitteringen?

Ivetorp tok vare på kvitteringen for å kunne bevise at prisnivået varierer voldsomt fra sted til sted. Nå er bensinstasjonen i Nordkjosbotn kjent for å ligge under stasjonene i Harstad, for eksempel, men så mye lavere pris som det var onsdag er sjeldent.

11 kroner og 49 øre per liter diesel er ikke hverdagskost.

Fredag kveld kostet dieselen 15,20 per liter i Harstad sentrum. Det er henimot fire kroner mer enn i Nordkjosbotn, som har lave priser fordi de konkurrerer om å trekke tromsøværingene til seg.