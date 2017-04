Snart endres navnet på øya

Ja, du leste riktig. Navnet er offisielt Kvæøy.

Teknisk utvalg ba om at det måtte tas opp særskilte navnesaker for endret skrivemåte fra Revsnes til Refsnes og fra Kvæøy/Kvæøya til Kveøy/Kveøya. Bakgrunnen var at dette er å betrakte som nedarvet og daglig brukt uttale for disse stedsnavnene.

Fredag skriver kommunen på sin hjemmeside dette:

«Det ble mot slutten av fjoråret fremmet flere navnesaker i Kvæfjord kommune, både stedsnavn og veinavn. Det foreligger nå anbefaling fra Språkrådet ved Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge om å følge kommunens forslag om at Kvæøya heretter skal hete Kveøya.»

Forslaget om å kalle stedene Refsnes og Kveøy går nå videre til Kartverket for endelig behandling, opplyser Kvæfjord kommune.