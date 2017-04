Nå kan Harstad Tidendes abonnenter lese VG gratis

Som abonnent på Harstad Tidende har du ulike fordeler gjennom HT-klubben. Fra i dag og ut året får du VGs eAvis, som er den digitale versjonen av papiravisa, inkludert i Harstad Tidende-abonnementet ditt.

Det er en fornøyd Ramona Hegrenes, som er forretningsutvikler for privatmarkedet i Harstad Tidende, og nyhetsredaktør Morten I. Jensen som forteller dette.

- Våre abonnenter vil finne noen mindre justeringer i Harstad Tidende eAvis, men i hovedsak er ting slik du er vant med, sier nyhetsredaktør Morten I. Jensen. VG eAvis med VG Sport og VG Helg finner du i tilknytning til Harstad Tidende eAvis. Harstad Tidende eAvis, som er digital kopi av papiravisen, vil som vanlig bli lagt ut cirka klokka 22.00 kvelden før, mens VG eAvis er klar fra klokka 01.00. Du vil derfor finne en oppdatert HT eAvis som inkluderer VG eAvis fra klokka 01.00, forklarer Jensen.

Du betaler kun for én

Du betaler kun for abonnementet i Harstad Tidende og får VG eAvis på kjøpet. Abonnenter som ikke allerede har tatt i bruk HT eAvis kan gjøre dette med å gå inn på ht.no/opprett bruker. Du registrere deg der og på SPID og så er du i gang. Lurer du på noe tar du kontakt med kundeservice; abonnement@ht.no eller via telefon 77 01 80 00.

Ønsker du å bli abonnent, ta kontakt eller bli abonnent via ht.no. Det er stadig nye fordeler knyttet til HT-klubben. Alle abonnenter er automatisk medlem i HT-klubben, sier Ramona Hegrenes.

Samarbeid

Ifølge nyhetsredaktøren er det et naturlig skritt som de to avisene nå tar i fellesskap.

- Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med VG, og vi har ønsket å se på hvordan vi kan dra enda større nytte av dette, sier han.

- Det er en vinn-vinn-situasjon for oss begge to. Og for abonnentene vil jeg tro at dette er en skikkelig gladnyhet.

Slik finner du avisen:

Du finner VG eAvis-utgaven til Harstad Tidende fra klokka 01.00 hver natt både via vanlig nettleser og via ht.no-appen.

For å enkelt finne VG inne i appen kan du trykke på knappen merket på bildet under her med rød pil eller bla deg gjennom Harstad Tidende.

Det vil også komme en oppdatering av appen i løpet av uken som vil gjøre det enklere å finne VG-utgaven.