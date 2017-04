Forlenget varetekt for drapssiktet

Påtalemakten begjærte fengslingsforlengelse, med anbefaling om at mannen fortsatt blir holdt i varetektsurrogat på Åsgård i Tromsø. Mannens advokat, Tom Ovesen bekreftet i en epost til retten at siktede samtykker. Det mentale helsevernet har også gitt sitt samtykke til dette. I rettsmøtet i Trondenes tingrett kom det fram at påtalemyndigheten antar at saken er ferdig etterforsket om to til tre måneder.

Retten tok påtalemaktens begjæring til følge. Ny fengslingsfrist er satt til 24. mai.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 274, første ledd: "Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den har skjedd

a) Uten foranledning og har karakter av overfall.