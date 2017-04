Brygga-takstene klare i mai

Ordføreren besvarte i kommunestyret i går et spørsmål fra Høyres gruppeleder Marie Modal, som ba om å få en kort oppdatering på status i saken.

– Det utarbeides to takster. En for eiendommens verdi innenfor tidligere reguleringsplan og bestemmelser. I tillegg en takst for eiendommens verdi med nye bestemmelser i sentrumsplanen. Jeg har forhåpninger om at takstene skal gi et grunnlag for dialog og prosesser som kan gi en løsning til beste for Harstad-samfunnet, sa ordfører Marianne Bremnes