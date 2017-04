30 bilister huket av politiet

Politiet melder om flere kontroller onsdag:

Harstad: UP trafikkontroll. Ett beslag av førerkort, og 6 forenklede forelegg i 50-sone.

Harstad - Sandstrand: Politiet har avholdt laserkontroll. To forenklede forelegg. Høyeste fart 65 km/t i 50-sone.

Narvik/Ankenes: UP trafikkontroll. Ett beslag for fart, 18 forenklede forelegg for fart, mobilbruk. To beltegebyr.