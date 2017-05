Ny butikk åpnet i sentrum

- Vi gjør klar til heidundrende åpningsfest i våre nye lokaler i andre etasje på Amfi Bertheus. Tom-Ero Bustadmo, Kim Hagen og Erik Austgard ønsker velkommen til butikken fredag, skrev Skafferiet Gourmet på sin Facebook-side før åpningen.

Tom-Ero Bustadmo sier til ht.no at butikken i Harstad blir den andre i landet som åpner under Skafferiet-navnet. Skafferiet Sørlandet AS heter den første, eiet av Sølvi Kletteng og Glenn Aaserød Korsmo med 50/50 eierskap. Bustadmo sier harstadavdelingen er eid lokalt.

Trioen har allerede rukket å selge noen av produktene sine i Harstad, fra Schjøtnerkiosken i Amfi Betheus. Blant annet produkter som røkt fenalår av villsau, pinnekjøtt samt lamme- og geitepølser fra Bø gårdsslakteri utenfor Sortland. Hovedporteføljen er produkter fra norske småskalaprodusenter.