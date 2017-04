Nytt nettilbud viser det som skjer

Harstadkalenderen.no er et nytt tilbud til både arrangører og publikum. Kalenderen baserer seg på at arrangører selv legger inn informasjon om sine arrangementer.

– Vi håper å få samlet alt som rører seg. Vi vil gjerne ha både konserter, basarer, utstillinger, festivaler, konferanser, bedehusmøter, idrettsarrangement og alt annet inn her, sier salgssjef Henning Eliassen. – Dette er en kalender som du også vil finne på fronten på ht.no og i tillegg kan du velge å få arrangementet med i harstadkalender-oversikten fredager i Harstad Tidende.

Arrangøren publiserer

– Du kan enkelt publisere ditt arrangement via mobiltelefon, PC eller nettbrett. Og publikum som er på jakt etter kulturtilbud, kan like lett sjekke hva som skjer. Målet er å få til en samlet oversikt over det som skjer i harstadregionen.

Det forteller prosjektleder Ramona Hegrenes, salgssjef Henning Eliassen og prosjektmedarbeider Eivind Svaleng som den siste tiden har jobbet med andre mediehus for å utvikle det nye tilbudet som nå lanseres av Harstad Tidende.

Sortere

Lesere som er på jakt etter spesielle arrangementer, kan lett sortere både på tidspunkt og tema. Vil man sjekke hva som skjer på musikkfronten på en fredag, kan man for eksempel søke på musikk – så vises alle musikkarrangementer som er lagt inn.

Den nye tjenesten med de ulike søkefunksjonene er enkelt tilgjengelig både på mobiltelefon, en vanlig datamaskin og på nettbrett.

Ifølge Henning Eliassen vil kalenderen i stor grad bli det publikum gjør den til.

– Det er arrangørene selv som nå legger inn sine arrangementer og kalenderen kan også kobles til Facebook, slik at alle arrangementer man oppretter der går rett inn i harstadkalenderen.no, forteller han.

Møte for publikum

Fredag 28. april (dagtid) og tirsdag 2. mai (ettermiddag) inviterer Harstad Tidende til et møte der lag, foreninger, enkeltpersoner og andre kan komme for å bli bedre kjent med tjenesten.

Mer om disse møtene kan du se, ja, nettopp – på harstadkalenderen.no.

Vil du ha kontakt før eller etter disse tidspunktene, kan du ta direkte kontakt med Eivind Svaleng.

Også i papir

Det vil fortsatt være en oversikt over hendelser i papiravisen hver fredag. Den baserer seg på det arrangørene har lagt inn på harstadkalenderen.no innen onsdag morgen for den uken de ønsker arrangementet på trykk. Det er fire hovedpakker å velge mellom, og arrangøren kan også velge å bedre markedsføringen. Prisene er lave og for det enkleste tilbudet er prisen det samme som for en rubrikkannonse. Her får arrangører mer enn tidligere, og blir mer synlig.

– Vi vet at mange har benyttet «det skjer» og «kirketorget» på fredager - som nå tas bort fra papiravisen slik det er i dag. Vi håper at alle disse blir med over i den nye løsningen. Dette vil bety at de har mulighet til å nå enda bredere ut og i de ulike kanaler publikum i dag er på, sier prosjektleder Ramona Hegrenes.

Lenge ønsket

– Vi har hatt et digitalt kalendertilbud tidligere, men hadde behov for å få en mer tidsriktig og mobiltilpasset utgave, sier administrerende direktør Mona Kristine Rosvold.

– Vi vet også at mange leter etter arrangementer som passer for dem. Det er utrolig mye som skjer i harstadregionen hver eneste dag, og spesielt i helgene. Nå håper vi å samle alt på ett sted og gjør informasjonen søkbar rett fra mobilen til folk, sier Rosvold.

Hun håper at arrangører i harstadregionen, og gjerne også utenfor regionen, ser verdien i det nye tilbudet.

– Jeg vil oppfordre alle som vil nå ut til et stort publikum til å bruke portalen for å bekjentgjøre sine arrangementer, avslutter Rosvold.