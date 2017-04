Her parkerer de rådhusansatte for 2 kroner i timen

Her betaler ansatte på rådhuset 2 kroner timen i parkeringsavgift – eller rundt 14-15 kroner dagen. Utenfor rådhusplassen må resten av harstadværingene betale 22 kroner for å sette bilen fra seg en time. Kommunen subsidierer altså sine ansatte med 20 kroner per time.

Det er imidlertid ikke plass til alle ansatte her. Det gjør at de som kommer sist likevel må på ordinær kommunal parkeringsplass, og da betaler like mye som alle andre.

Billigere bussbillett

Denne uken kom også nyheten om at Venstre vil subsidiere bussbilletten for kommunalt ansatte.

Dette førte til sterke reaksjoner på Harstad Tidendes Facebook-side der flere stilte spørsmål ved forslaget.

- Er det 1. april?

- Alle eller ingen! Hvorfor skal de gjøre forskjell på folk?

Er eksempler på noen av tilbakemeldingene.

Også Høyres Håkon Vahl er uenig i forslaget.

- Uhørt, sier han.

