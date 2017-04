Våpenamnestiet: Har fått 111 ulovlige våpen

Politiet i Troms har så langt mottatt 111 våpen og 21 kg ammunisjon i forbindelse med det pågående våpenamnestiet – og vil gjerne ha mer.

Fra 1. mars til 31. mai i år kan man levere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

- De som har ulovlige våpen kan søke om å få beholde våpenet, søke om å få det registrert for å kunne selge det videre, plombere og beholde våpenet, eller levere det inn til destruksjon, sier Per Øyvind Skogmo, konstituert leder for Forvaltningsenheten ved Troms politidistrikt.

Man risikerer ikke straff for ulovlig våpenbesittelse, tilbakekall av våpenkort eller avslag på fremtidige søknader fordi man benytter seg av amnestiet.

- Vi håper de som fortsatt har ulovlige våpen benytter seg av årets amnesti, som varer til og med 31. mai, understreker Skogmo.

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen 6 år. Har man våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.

Mer informasjon om våpenamnestiet og hvordan man skal håndtere våpen, sprengstoff, ammunisjon o.l. finnes på www.politi.no/troms.

Innleverte våpen i Troms politidistrikt i mars måned:

Hagler: 55

Rifler: 36

Revolvere: 5

Pistoler: 15

Kombinasjonsvåpen: 0

Maskinpistoler: 0

Maskingevær: 0

Totalantall amnestivåpen: 111

Ammunisjon etc.: 21,35 kg

Granater: 0

Kniver o.l.: 0

I tillegg er 37 hagler, som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, blitt etterregistrert.

De som vil benytte seg av amnestiet har 4 valg

Destruere: Da leverer du bare våpenet til politiet. De tar seg av resten

Plombere: Våpenet plomberes hos godkjent børsemaker som også attesterer for at dette er rett utført. Dokumentasjonen må sendes politiet.

Selge eller gi bort: Våpen kan gis til mottaker som har gyldig ervervstillatelse. Det er også mulig å selge det til en godkjent våpenforhandler. Begge må da sørge for at papirarbeid returneres til politiet. Den vil da danne grunnlag for våpenkort.

Beholde våpenet: Da må du fylle ut søknad om tillatelse til å erverve eller inneha skytevåpen og våpendeler. Ved søknad om å overta våpen som arv, skal det vedlegges skifteattest. Dersom gjenlevende ektefelle/samboer sitter i uskiftet bo, må denne skrive en bekreftelse på at søker kan overta våpenet. Bekreftelsen legges ved søknaden. Våpen som arves mellom foreldre og barn, eller besteforeldre og barnebarn, er gebyrfritt. Ved søknad om våpen til jakt og konkurranseskyting må søkeren tilfredsstille våpenlovens krav for å erverve våpen.

Fikk over 100 våpen

Da det sist var våpenamnesti for noen år siden, fikk politiet i Harstad inn over 100 våpen, sier politistasjonsjef Morten Hole i Harstad.

- Man regner med at det finnes mange tusen våpen i Norge som ikke er registrert. Mørketallene er store.

Hole sier at politiet ønsker kontroll over hvem som har våpen. Mange har enkelt og greit gamle våpen liggende som ikke brukes, men noe brukes til kriminalitet eller kan havne hos feil person.

- Det er i alles interesse å benytte seg av amnestiet. Mange som har uregistrerte våpen vet ikke hvordan man håndterer dem. Det er også slik at 40 til 50 prosent av alle våpen som brukes i grove krimsaker er uregistrerte. Nå har man sjansen til å unngå at våpen havner i kriminelle miljøer, sier politistasjonsjefen.