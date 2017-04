Vil subsidiere busskort til kommuneansatte

I klartekst foreslår partiet følgende tiltak:

Subsidiert månedskort for kollektiv for kommunens ansatte.

Tilrettelegge for sentrumsnære boliger.

Tilskuddsordninger for utskiftning av gamle oljefyrer og bytte til rentbrennende ovner.

Miljøhensyn må tydelig inn i anskaffelsesreglementet.

Avfallsminimering gjennom ombrukssentral for kommunale virksomheter.

Påvirkningsarbeid mot HRS for å endre begrep fra brennbart avfall til restavfall, gjenvinning av plast og bølgepapp, innordning av renovasjonsgebyr, konkrete mål for materialgjenvinning av husholdningsavfall.

Gjennom konkrete og grundige innspill håper vi å bidra til at et godt utkast blir en betydelig bedre plan”, skriver leder for Harstad Venstre, Even Aronsen i en pressemelding.

Han mener en ambisiøs og oppdatert Miljø- og klimaplan kan gi Harstad et byks fremover for å bli den Miljøbyen befolkningen ønsker.

Ifølge meldingen savner Venstre en «tydelig visjon for miljøarbeidet». De foreslår å tydeliggjøre at planens overordnede målsetting og visjon er at Harstad kommune skal ha en bærekraftig utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål. Samt være et verktøy for kommuneplanens mål om å bli Miljøbyen Harstad.

– Først og fremst ønsker Venstre mer konkrete tiltak i miljøarbeidet, og at de konkrete tiltakene også gis klare frister, supplerer styremedlem og kommunestyrerepresentant Lena Bratsberg.

– Det beste med utkastet til plan er forslaget om å Miljøfyrtårnsertifisere alle kommunale virksomheter, mener Aronsen.

– Dette støtter vi helhjertet opp om, men her er ingen tid å miste: arbeidet må allerede nå i gang, men konkrete målsettinger om når vi skal være ferdig, poengterer han.