Ap i Kvæfjord refser hovedstadspressen

I en pressemelding sender styret i Kvæfjord Arbeiderparti en stor takk til Aps landsmøte for å sette fokus på distriktspolitikk.

- Vi vil særlig nevne vedtaket om å utrede en redusert drivstoffavgift for typiske distriktssamfunn. I slike lokalsamfunn er tilbudene til kollektivtransport en stor mangelvare. Da sier det seg selv at privatbilen blir eneste alternativ for å komme til arbeid og fritidsaktiviteter.

Refser pressen

Kvæfjord Ap ber om forståelse for at de føler det dypt urettferdig at slike lokalsamfunn skal straffes med stadig høyere drivstoffavgifter for å få innbyggerne til å bruke mer kollektivtransport.

- Altså transport som vi ikke har tilgang til. Vi har merket oss at hovedstadspressen enda ikke har forstått dette og derfor har harselert med dette forslaget. VG sier på lederplass 17. april at dette er valgflesk. Dagbladet sier i sin lederartikkel 19. april at dette er drivstoffpopulisme. Dette forteller oss i klartekst at den urbane pressen skjønner lite av distriktenes utfordringer.

Dette er noe Ap lokalt har tatt opp i mange sammenhenger, sier partiet i pressemeldingen som er underskrevet av Bendiks Harald Arnesen og Karoline Gabrielsen.