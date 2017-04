Ungdom fra Harstad demonstrerte mot oljeboring

13 medlemmer fra Troms Natur og Ungdom er denne helgen i Oslo for å vise Arbeiderpartiet hva de mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Nå er det på tide at Arbeiderpartiet setter ned foten for oljeboring i disse sårbare områdene. Beskjeden fra ungdommen, norske fiskere, forskere og Arbeiderparti-ordføreren på Røst er klar. Dette området skal forbli oljefritt, sier Ylva Johansen fra Nordreisa Natur og Ungdom.

Det er knyttet stor spenning til avstemningen om hva Arbeiderpartiet skal mene om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, etter at mange fylkeslag i Arbeiderpartiet og flere LO-forbund gikk mot konsekvensutredning og åpning av disse områdene. I januar la sentralstyret fram et forslag de mente alle kunne enes om, men forslaget har møtt hard motstand. Forslaget innebar å ikke åpne hele området i denne omgang.

- Partiledelsen vil åpne for oljeboring sør i Lofoten, i havområdene ved Værøy og Røst, i enormt sårbare områder med verdens største kaldtvannskorallrev og fuglefjell. De tar ikke hensyn til hva lokalbefolkninga mener. Det er en grunn til at ingen på Røst er for oljeboring her, sier Emma Skau, leder i Troms Natur og Ungdom.

Troms Natur og Ungdom er i Oslo denne helga også for å delta på miljøvernsorganisasjonens årskonferanse, hvor organisasjonen også markerer sitt 50-årsjubileum. På jubileumsfesten får de storslått besøk, selveste Kronprins Haakon Magnus kommer for å hilse Natur og Ungdom.

- Vi synes det er skikkelig stas at Kronprinsen kommer for å hilse oss på 50-årsfesten vår. Det at vi har eksistert som miljøvernsorganisasjon i 50 år er vi veldig stolte av, og vi er en sprek 50-åring som er enormt motiverte til de neste 50, sier Kathrine Blakstad fra Harstad Natur og Ungdom.