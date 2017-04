Fikk bompengebank

Stene mente byggingen av Hålogalandsveien er en gladnyhet for hele regionen, og pekte på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde bidratt til å fremskynde oppstarten av prosjektet.

– Men det er ikke alt vi er fortrolige med. Blant annet er vi mot at denne utbyggingen skal bompengefinansieres. Det antydes at det kan komme til å koste opp mot 170 kroner for bilistene å kjøre til Lofoten eller Vesterålen. Bompengefinansieringen av strekningen fra Tjeldsundbrua og inn mot Harstad er dessuten kommet som et innspill fra Harstad kommune.

170 kroner i bompenger

Det begynner å bli dyrt, og vi har nok mange bompasseringer her i regionen – vi trenger slett ikke flere, sa en engasjert Eivind Stene.

– Dere rir to hester

Disse uttalelsene fikk Aps Kari-Anne Opsal til å rette skytset mot Stene.

– Det er et av livets gåter hvordan Frp får holde på med sine bompengeutspill. Dere rir både to hester og taler med to tunger. Dere sitter tross alt i regjering, har samferdselsministeren, men klarer likevel ikke å få ned antall bompengefinansierte veiprosjekter.

Dersom det forslaget dere legger fram får flertall, betyr det kroken på døra for Hålogalandsvegen. Er dere fortsatt for et slikt forslag, undret Opsal.

Over store deler av Europa

Nå må også Frp forholde seg realitetene, som er at dette prosjektet er vedtatt utbygd gjennom et Offentlig privat samarbeid (OPS), det skal bompengefinansieres, og er definitivt ikke noe Harstad kommune har bestemt, sa Krfs Per Pedersen.

Også Høyres Marie Modal var uenig i Frps forslag.

– Alle vil til himmelen, men ingen vil jo dø. Ingen vil ha bompenger, men alle vil ha ny vei. Nå må også Frp akseptere, som store deler av Europa for øvrig, at for å få gode veier må disse bompengefinansieres, sa hun.

– Vi ønsker fortsatt å signalisere at vi er imot bompenger. Det er en grense for hvor mye vi kan akseptere. Vi er heller ikke bekymret for at vi risikerer å stoppe denne utbyggingen dersom det ikke blir bompenger, sa Stene.