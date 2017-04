Utsatt leveringsfrist

Fristen for å levere skattemeldingen (selvangivelsen) har i årevis vært 30. april. I år er faktisk fristen tirsdag 2. mai. Og forklaringen er ganske enkel: 30. april er på en søndag, og ifølge den nye skatteforvaltningsloven medfører det at skattebetalere får litt ekstra tid på seg til å levere.

Det bekrefter også pressesjef Merete B. Jebsen i Skattedirektoratet:

– Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister skal etter skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 leveres innen utgangen av april. I 2017 faller 30. april på en helgedag og det følger av skatteforvaltningsloven § 5-5, som henviser til Domstolsloven § 149, at det ikke regnes som for sent dersom du leverer 2. mai.

Slipper utsettelse

For mange vil det si at de kanskje slipper å søke om utsettelse. Og at de kan bruke 1. mai-helgen til å gjøre en siste sjekk på tallene før levering.

– Mange har nok ikke vært klar over denne muligheten som kom med de nye reglene, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

– For dem som sliter med å rekke fristen vil det være fint å benytte de ekstra dagene. Da trenger de heller ikke å søke om utsettelse, noe som ville forsinket skatteoppgjøret.