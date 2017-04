Husk at hastverk kan være lastverk

Rådmannen i Harstad er på husjakt, og han har det travelt. Så travelt at formannskapets medlemmer rett før påske fikk seg forelagt en ekstrasak der rådmannen ber om fullmakt til å kjøpe Statoils tidligere administrasjonsbygg i Medkila for 75 millioner kroner. Saken skal behandles i formannskapet i dag, første arbeidsdag etter påske.

Saksfremlegget nevner ikke med ett ord hva som er bakgrunnen for at man nå har det så travelt med å inngå avtale med byggets eier, Harstad Skipsindustri (HSI). Dette er oppsiktsvekkende, og mindre oppsiktsvekkende blir det ikke av at man i kjøpsøyeblikket ikke har klart for seg hva bygget konkret skal brukes til. Riktignok nevnes ombygging til omsorgsleiligheter og lokalisering av rådhusfunksjoner som ikke trenger å ligge sentrumsnært. Dette er imidlertid beheftet med en vesentlig grad av usikkerhet både når det gjelder behov og kostnader til ombygging. For ifølge saksfremlegget er det først når kjøpet er gjort, at en rådmannsutnevnt arbeidsgruppe skal komme med en vurdering av om det er funksjoner i dagens rådhus som kan etableres i Medkila. Og hva ombyggingskostnader angår, har vi erfaring med at vi her snakker om en ikke ubetydelig risiko.

På bakgrunn av det vi foreløpig vet, er det all grunn til å spørre om man ikke nå begynner i feil ende. Det er åpenbart mer fornuft i først å få definert og kartlagt hva det reelle behovet er, i stedet for å la et eksisterende bygg være premissleverandør. Og ikke minst bør man i en slik prosess vurdere ulike alternativ opp mot hverandre. Er det mer fornuft i bygge nytt? Eller leie? Det kan godt være at konklusjonen blir at et huskjøp i Medkila er det beste, men per i dag er det langt ifra opplagt.

Til det er det altfor mange ubesvarte spørsmål. Og om formannskapets politikere ikke har fått gode nok svar i løpet av påskeferien, bør de gå for en utsettelse av saken. I motsatt fall må bråhasten ha en meget god og plausibel begrunnelse. Impulskjøp har Harstad kommune definitivt ikke råd til.