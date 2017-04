Bondens marked til Kvæfjord

Interessen for lokalmat øker, og Bondens marked trenger flere produsenter for å møte etterspørselen. Bondens marked er en lavterskel salgskanal som eies av produsentene selv. Det er enkelt, rimelig og artig å delta. Bondens marked ønsker flere produsenter.

– På Bondes marked stiller du opp med det utvalget av varer og den mengden du har til rådighet. Til gjengjeld krever stiftelsen at du har sporbare råvarer, et håndverksmessig preg på videreforedling og at du selger produktene dine selv, sier Anita Natvik fra Bondens marked.

– Vi har som mål at maten skal være så kortreist som mulig. I dag brukes store mengde energi på å frakte mat på kryss og tvers av land og kontinenter før den når forbruker. Dette fører til belastning på miljøe. I tillegg øker risikoen for spredning av farlige skadeorganismer og sykdommer. I et globalt miljø- og solidaritetsperspektiv er det viktig at vi produserer mest mulig av vår egen basismat på lokale, fornybare ressurser, sier Natvik.

På Bondens marked får du direkte tilbakemelding på produktene dine fra bevisste og matinteresserte kunder. I tillegg får du møte andre småskala lokalmatprodusenter og utvekslet erfaringer med disse.

Bondens marked er i dag på omlag på 20 ulike steder i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og nå kan det også bli muligheter i Kvæfjord.

– Både i Kvæfjord og i våre nabokommuner finnes det mange, flotte småskala-produsenter og vi håper at så mange som mulig av disse finner veien til forsamlingshuset FRAM for å få mer kjennskap til den fantastiske muligheten som ligger i et samarbeid med stiftelsen Bondens marked, sier næringsutvikler i Kvæfjord kommune Ellen Eliseussen.

– Vi håper at vi under Kvæfjorduka 2017 kan invitere til det første Bondes marked i vår region, sier Eliseussen med et smil.