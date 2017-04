De siste ukene har debatten rast rundt lovlige skuterløyper og ressursene som blir brukt for å stanse ulovlig skuterkjøring. Mandag kjørte flere demonstranter fra E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsø. Endestasjonen var Pyramiden i Tromsdalen hvor det ble holdt en appell. Totalt var det over 100 snøskuterentusiaster som møtte opp og krevde endring av regelverket.

Vil ha lovendring

I løpet av året skal justis- og beredskapsminister, Per-Willy Amundsen, besøke alle landets politidistrikter. Tirsdag var det Tromsøs tur.

Ministeren har fått med seg snøskuterdebatten og påpeker at han ønsker en mer liberal lovgivning.

– Personlig og som Frp-politiker, så vil jeg at det skal være enklere for kommunene å vedta etablering av snøskuterløyper. Jeg vil at kommunene skal ha mer makt, sier han.

Han mener at det han betegner som en litt mer «romslig» lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, kan være på plass allerede rett over nyttår.

– Da vil det være kommunen som har siste ordet i hvor skuterløyper skal legges opp, sier han.

– Politikerne må ta ansvar

Han forstår frustrasjonen til demonstrantene, men påpeker at når det er lover og regler, så må disse følges.

– Reaksjonene som nå kommer, kommer av en grunn. Men det er dumt å kritisere politiet for at det er strenge regler, og man kan ikke kritisere politiet for å følge loven. Her må politikerne ta ansvar og sørge for endringer. Det skal jeg gjerne ta på meg, sier han.

Ressurser

Politimester Ole B. Sæverud ønsker ikke å kommentere hva han selv syns om forslaget til hans nye sjef. Men forteller at han syns snøskuterdebatten har tatt litt av.

– Det fremstilles som om vi bruker mer penger på skuterkontroll enn promillekontroll. Det stemmer overhodet ikke. Vi bruker mye mindre ressurser på skuterkontroller enn det folk tror, sier Sæverud.