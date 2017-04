Far og sønn konkurrerte sammen

Over hundre spillinteresserte tok turen innom Stangneshallen i helga for å spille sammen med venner, og mange av dem konkurrerte også i en av HålogaLAN sine lagkonkurranser. Det ene laget som deltok var Hellhounds, og de var det eneste laget som hadde profilert seg. Med matchende hettegensere med logo består Hellhounds av seks spillere. To av dem er far Sveinung Kristiansen og sønnen Erik André Brun.

- Jeg og faren min brukte å spille sammen, og da startet vi Hellhounds. Vi fikk med noen kompiser, og har spilt i litt under et år sammen. Vi har spilt alt fra Rainbow Six Siege til Battlefield 1 sammen. Noen av oss var på LAN i fjor, og siden vi er et lag, tenkte vi at vi kunne delta sammen dette året, sier Erik André.

- Jeg tenkte jeg kunne hive meg med, forteller Kristiansen.

- Det er litt spesielt å være her med faren min, men selv om han er gammel og grå kan han fortsatt spille, spøker sønnen Erik André.

- Hva sier du? Du får ikke pizza nå, svarer faren og ler.

God gruppe

Sveinung Kristiansen begynte å spille dataspill i 1994, og har siden anmeldt dataspill som frilansjournalist for en rekke sider.

- Jeg har spilt alle slags mulige spill. Her på HålogaLAN konkurrer vi i Overwatch. Det er ikke det spillet vi har spilt mest, men vi tenkte vi at vi skulle delta likevel, sier han.

HålogaLAN startet fredag, og ble avsluttet fram søndag. Det ble arrangert konkurranser i spillene Counter Strike GO, League Of Legends og Overwatch.

- Det er jo hyggelig å være her i helga og spille sammen. Jeg er glad for at jeg ble med, sier Kristiansen.

