Langfredag skrev Harstad Tidende om Oddvar Dalberg som hadde bestilt taxi dagen i forveien for å rekke et fly. Etter å ha ventet i 20 minutter på taxien fikk tromsøværingen en tilfeldig sjåfør til å stoppe for å kjøre til flyplassen mot betaling. Dalberg sendte e-post til Harstad Taxi i etterkant av hendelsen, og fikk i svar at det var naturlig at på samme måte som en buss kan være ute av rute, kan også en taxi være «ute av rute».

Saken har skapt mye engasjement. Flere tusener har lest saken, og kommentarer har haglet inn på Harstad Tidendes Facebook-side.

- Ville ringt pirattaxi æ, skriver Henrik Kornbakk Jensen. Lørdag formiddag hadde 26 personer «likt» kommentaren.

- Har jeg også opplevd dæ jeg skulle fra Evenes, skriver Elinor Hodel Forsgren.

- Ikke første gang dette hender. Da sønnen min sku til rikshospitalet og vi hadde fått mld om at harstad taxi sku hent han kl 05.. kl 0510 ringt drosja og fortalt han var på tur og sku hent han han dro da fra flyplassen og kunne hente han kl 0545.. noe som betydde forseint til flyet, skriver Elin Thomassen Kristiansen.

- Dem har noe å ta tak i, konstaterer Jan Robert Sommerseth.

- Skjer ofte

Flere personer har tatt til kommentarfeltet for å dele opplevelsene deres med Harstad Taxi.

- Tenker nu på en opplevelse jeg og flere hadde en sen kveld for noen år siden.Vi hadde et venninnespleiselag og da tiden for avslutning nærmet seg ringte vi og bestilte taxi. Vi gikk ut og sto og ventet og ventet og ventet...mens vi så taxi etter taxi svinge inn på holdeplassen og tok opp folk,da vi så (sto nemlig rett bortenfor) at det blei tatt opp folk underveis til holdeplassen ringte vi pånytt,og vi fikk omtrent samme svar som kunden ovenfor. Det er ikke kundens problem at bedriften " overbooker", skriver Unni Synnøve Markussen.

- Skjer ofte da æ forhåndsbestille taxi til et klokke slett desverre. Ringe til de og da sir de at de har ikke noe taxi ledig før øyeblikket.. ka e da vitsen med forhånds bestilling av taxi ?, skriver Miriam Eline Andreassen.

- Ja. Opplevd å bestille drosje Kl.9.30 for henting Kl.14. Drosjen kom Kl.15 etter flere oppringninger. Tok også en evighet å få svar på tlf. når jeg ringte, skriver Randi Skavhaug.

- Synes det er synd at Harstad taxi ikke er mer på servicesiden overfor kundene sine! Har også opplevd å ha forhåndsbestilt taxi for å rekke båten for så å få beskjed om at de ikke hadde taxi ledig til meg. Hva er vitsen med forhåndsbestilling hvis vi ikke er sikret taxi? Synes også det er rart at taxisjåførene ikke er oppdatert på hvor gatenavn i nye byggefelt. Hilsen ei som har tatt MYE taxi, skriver Marianne Hammer Walseth.

- Nytteløst

Mange blir også frustrert etter å ha lest saken om taxien som ikke dukket opp da Dalberg skulle rekke flyet.

- Å de lure på koffer ikke ledige løyve ikke blir tatt i bruk og svart taxi blomstre. Jo de bør gå i sæ sjøl. Kun de sjøl som må ordne opp, skriver Liv Bekkevold.

- Amatørmessig. Ikke bli overrasket hvis folk velger pirattaxi. Her må det taes tak i problemene, skriver Roy-Egil Johansen.

- Har opplevd at forhåndsbestilt taxi ikke kom tre ganger! Skulle nå båten til Tromsø da æ skulle på behandling på sykehuset. Ringte sentralen og etterlyste alle gangene. Taxi kom ikke og jeg måtte få mannen min til å kjøre, noe som resulterte i at barna ble hjemme alene til han returnerte. Det er en grunn til at man trenger taxi! skriver Hege Anita Bakken

- Slik behandling er ingen god reklame! skriver Oddrun Irene Fivee.

Gode opplevelser

Ikke alle kjenner seg igjen i kritikken mot Harstad Taxi.

- Har aldri opplevd at bilen ikke har kommet. Og det har blitt mange turer herfra, skriver Frode Anker Iversen.

- Bare positive opplevelsa med flytaxi. Tilogmed hyggelige pratsomme sjåføra. Men hoff ja...æ skjønne frustrasjon...æ hadde fått panikk, skriver Inger-Margrethe Tiberg.

- Har bare gode opplevelser med flytaxien og det er blitt noen opp gjennom årene. Fortsatt god påske til alle sjåførene som sitter og venter på å få en tur, skriver Jan Santocono.

