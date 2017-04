Skiløper i Kvæfjord skadet seg på tur

Det er Midtre Hålogaland Politidistrikt som melder at en skiløper på tur i Kvæfjord måtte ha hjelp for å komme seg ned til veien. Skiløperen skadet seg nemlig på turen, og Røde Kors Hjelpekorps ble derfor kalt ut for å hjelpe den skadede skiløperen. Politiet melder om at skiløperen ikke var «i stand til å klare dette selv».

Det var ikke bare i Kvæfjord at Røde Kors måtte hjelpe til. Klokken 12.18 i Narvik måtte Røde Kors bistå ei dame som hadde skadet seg i Langvassdalen på Bjørnfjell.

Ved Veggfjellet klokken 15.37 ble Norsk Folkehjelp kalt ut for å få en skadd skiløper ned til veien og videre til legevakta.