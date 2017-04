Milliondryss til friluftsliv

Samlet beløp til friluftslivsaktiviteter er på 1 845 000 kroner, og er sammensatt av midler fra Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune, mens beløpet på 1 407 000 kroner til tilretteleggingstiltak er fylkeskommunale midler. Søknadene er imøtekommet med hele eller deler av søknadsbeløpet. Det skriver fylkesråd Willy Ørnebakk i en pressemelding.

- Formålet med midlene er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Dette er populære tilskuddsordninger og mengden av innkomne søknader viser at det er stor aktivitet rundt om i hele fylket. Gjennom tildelingene til lokale lavterskeltiltak ønsker Troms fylkeskommune å støtte opp om det store engasjementet både når det gjelder aktivitetstiltak og tilrettelegging av friluftsområder, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

- Friluftslivsorganisasjonene, frivillige lag og foreninger og friluftsrådene er svært viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Tilrettelegging av friluftslivsområder bidrar til å øke tilgjengeligheten og redusere slitasje. Gapahuker, klopper, bord og benker, bålplasser, enkle bruer, tilrettelegging rundt kulturminner, utsiktspunkt er blant tiltakene som støttes.

- Dette bidrar til godt tilrettelagte arenaer for alle de friluftslivsaktivitetene som foregår rundt omkring i nærmiljøene. Samtidig blir områdene mer attraktive og senker terskelen for at folk skal ta seg en tur ut i naturen, sier Ørnebakk.

Regionale organisasjoner

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

4H Troms får til sammen 183 000 i tilskudd til aktiviteter, leir og kurs i 2017.

FNF-Troms får 60 000 kr til Friluftslivets uke 2017 og 10 000 kr til annen aktivitet

Troms orienteringskrets får til sammen 55 000 kr til leir og tur-orientering

Troms Turlag får til sammen 167 000 til seks ulike tiltak.

Sør-Troms

Eksempler på tiltak som har fått støtte: