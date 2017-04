- Fullt forståelig

Senterpartiet får på VGs aprilmåling en oppslutning på 13,5 prosent, og passerer dermed Fremskrittspartiet som fikk 12,9 prosent. Selv om partimålingene ofte kan ta svært feil, mener Fagerheim at VGs aprilmåling viser en positiv utvikling for Senterpartiet.

- Vi gikk fra å ligge på fem til seks prosent på målingene til å ligge på rundt ni prosent. Nå ligger vi på nesten 14 prosent, og i Troms Fylke har målinger vist at vi ligger på 20 prosent. Det er inspirerende for oss i lokallaget i Harstad å se at det er stor oppmerksomhet rundt Senterpartiet både blant folk og i media, sier han.

Dersom valgresultatet i september hadde vært helt lik VGs aprilmålingen hadde Senterpartiet fått 25 representanter valgt inn på Stortinget. I dag har Senterpartiet 10 representanter.

- At Senterpartiets politikk står i kontrast med mye av den politikken regjeringen fører i dag tror jeg er en viktig årsak til at vi gjør det godt sentralt. Jeg tror det er motstanden mot sentraliseringspolitikken som gjør at folk ser til oss for løsninger, sier Fagerheim.

- Vi ser i dag at NAV-kontor, skattekontor og forsvarsbaser blir lagt ned, og selvfølgelig ser vi sentraliseringspolitikken regjeringen gjennomfører med kommunereformen og politireformen, og hvordan den ikke gagner Norge. Vi ser at kommuner velger å ikke lytte til folkeavstemninger. Folk reagerer på det, og for Senterpartiet er nettopp lokaldemokratiet svært viktig, legger han til.

På samme måling går Høyre 1,6 prosent tilbake til 19,3 prosent. KrF går fram 1,1 prosent til 6 prosent. Venstre går 1,4 prosent tilbake, og havner derfor under sperregrensen med 3,7 prosent.

Arbeiderpartiet går tilbake 3,9 prosent til 31,7 prosent, og SV går frem til 4,9 prosent med en økning på 0,7 prosent. Rødt går 0,8 prosent fram til 2,5 prosent, og er altså fortsatt under sperregrensen. De Grønne går tilbake med 0,1 prosent, og ender med 3 prosent oppslutning. Også de er altså under sperregrensen.