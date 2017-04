Da Oddvar skulle rekke flyet kom ikke den bestilte taxien

Dalberg skulle hjem til Tromsø etter å ha fått fri fra jobben på Hurtigruten, og skulle ta flyet som gikk fra Evenes klokken 09.10. Tromsøværingen ringte derfor Harstad Taxi dagen i forveien for å bestille taxi.

- Jeg bestilte dagen i forveien, og sa at det var viktig at jeg ble hentet klokken 08.00, siden jeg skulle rekke et fly fra Evenes klokken 09.10. Taxien dukket ikke opp, sier han.

Dalberg fikk stoppet en annen fører for å kjøre han til flyplassen mot betaling, og på grunn av at flyet fra Evenes var 15 minutter forsinket klarte han å komme hjem.

Sendte e-post

Dalberg reagerer på at taxien aldri kom, men reagerer likevel mest på det han mener er dårlig kundebehandling etter at han sendte Harstad Taxi en klage via e-post i etterkant av hendelsen.

- Jeg var på kaia klokken 08.00 og ingen bil var å se. Det sto og en annen passasjer som hadde bestilt til kvart på åtte der også. Jeg ringte dere og fikk svar etter noen minutter. Da fikk jeg opplyst at dere hadde fått så mye å gjøre, men at dere skulle sende en bil så snart det ble en ledig. Går det an? I andre byer jeg har tatt taxi er da de som har bestilt en prioritet og man møter opp til avtalt tid. Om dette ikke er mulig må dere ikke ta imot bestillinger da dere lurer bort folk. Klokken ble 0820 og ingen bil var dukket opp, og jeg stoppet da en privatbil på kaia og spurte om han kunne kjøre meg. Det var han villig til for 1200kr. Noe jeg takket ja til, skriver han blant annet i e-posten til Harstad Taxi.

Dalberg fikk svar fra daglig leder i Harstad Taxi, Finn Håker, hvor Dalbergs problem med taxien anerkjennes.

- På grunn av ekstraordinær stor pågang fikk ikke taxisentralen ledige drosjer hurtig nok til å sende ut oppdrag til bestilt klokkeslett. Når ledig drosje ble sendt til deg hadde du forlatt hentestedet. Dette er forhold som taxisentralen ikke råder over, og på samme måte som at buss, ferger, fly og andre transportmidler kan være ute av rute eller bli innstilt av årsaker de ikke er herre over, kan også drosjer komme ut av "rute" og bli forsinket. Taxisentralen har ingen erstatningsplikt når dette skjer, skriver Håker i svar på Dalbergs klage.

Reagerer

Det er svaret fra Harstad Taxi Oddvar Dalberg reagerer på.

- Jeg mener de tar for lett på kritikken. De svarer som om det er helt normalt at taxien ikke kommer. Spesielt folk som skal på sykehuset eller som skal rekke fly bør prioriteres. Jeg synes det er spesielt dårlig kundebehandling siden jeg ringte dagen i forveien, sier han.

Da Dalberg ringte Harstad Taxi skal han ha fått svar at det ville koste mellom 1000 kroner og 1200 kroner for taxi fra Harstad til Evenes.

- Jeg betalte derfor 1200 kroner til en fører jeg stoppet for å kjøre meg til flyplassen. Hurtigruten, altså arbeidsplassen min, refunderer regningen hvis jeg har kvitteringen fra Harstad Taxi, men siden jeg fikk beskjed om at en taxi ikke kom før det var en som var ledig, måtte jeg bare komme meg til flyplassen. Nå må jeg betale disse pengene selv, sier han.

- Jeg spurte over e-post om det var mulig å få refundert pengene, men fikk svar om de ikke var erstatningspliktig. Det forstår jeg, men jeg reagerer på at taxien ikke dukket opp til riktig tidspunkt når jeg fortalte dagen i forveien at jeg måtte rekke et fly, sier han.

Harstad Tidende har ikke lykkes med å få tak i daglig leder i Harstad Taxi, Finn Håker.