Slik er snøskredfaren i nord

I det vi skal ta fatt på påskehelgen ligger skredfaren på 2 - moderat i alle varslingsregionene. Det betyr at det er lokalt ustabile forhold i fjellet og at du må vite hvordan du skal unngå skredproblemene.

- Vi oppfordrer alle til å lese snøskredvarslene på varsom.no som en del av turplanleggingen. Det er viktig å sette seg inn i skredproblemene og hvordan de håndteres. Med mye folk til fjells er det også noen ekstra hensyn å ta sier Tommy Skårholen, vaktleder ved Snøskredvarslingen i NVE.

I Nord-Norge har det kommet tørr nysnø oppå den gamle snøen som danner en god såle mange steder. Det gir godt skiføre. I høyden har nysnøen stedvis blitt flyttet på av vind og dannet flak i leheng. Flak av fokksnø og nysnø stabiliseres gradvis, men kan lokalt være ustabil i høyden. Stort sett skal det stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred, men det gjelder å være forsiktig i bratt terreng. En gruppe skiløpere eller en snøskuter er eksempler på stor tilleggsbelastning. Når solen varmer opp snøen kan små løssnøskred løsne av seg selv i soleksponerte bratte sider.

- Hold god avstand til hverandre i bratt terreng, og ha god margin til bratte solutsatte sider. Det kan være mange på tur i finværet. Ha i bakhodet at det kan befinne seg skiløpere både over og under deg i bratte fjellsider, med de konsekvenser det kan ha om du eller andre løser ut et skred, sier Skårholen.

I Sør-Norge ligger det også fersk fokksnø i høyden. Mest nysnø har det nok kommet i høyden på Nordvestlandet, men i regionene for øvrig har det også kommet et påfyll. Fokksnøen vil gradvis stabiliseres, men kan lokalt være ustabil så vær forsiktig i bratt terreng. Under mildværsgrensen og der sola tar tak er det fare for at det kan løsne små løssnøskred. I Jotunheimen finnes i tillegg vedvarende svake lag som kompliserer forholdene her.

– På varsom.no kan du gå inn på snøskredskolen å lese om vedvarende svake lag, hva som gjør de skumle og hvordan du kan håndtere de sier Skårholen.